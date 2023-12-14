У ГУР попередили про нові масштабні кібератаки РФ

У Росії інвестують значні ресурси у кібервійська, щоб завдавати шкоди українській економіці.

Масштабні кібератаки на кшталт тієї, яку було завдано по українському оператору мобільного зв’язку “Київстар”, Росія повторюватиме у майбутньому.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, спроби атакувати українську цифрову інфраструктуру ворог здійснює “постійно і регулярно”.

Також читайте У розвідці оцінили ймовірність ударів РФ взимку

“Після цієї атаки [на “Київстар”] будуть офіційні заяви, зокрема, представників структур, які відповідають за кібербезпеку, вони зможуть детально розповісти. Але зрозуміло, що подібні атаки можуть повторюватися і в майбутньому”, - наголосив представник ГУР.

Андрій Юсов пояснив, чому українці повинні бути готовими до нових масштабних кібертак РФ.

“Ворог спеціально намагається інвестувати в кібервійська великий ресурс, тому що подібні атаки можуть потенційно завдати більшої шкоди економіці нашої держави, ніж інвестувати гроші на лінію фронту... Це більш вигідно для агресора", - зазначив він.

Нагадаємо, експерт з кібербезпеки та керівник розвитку компанії "Youcontrol" Михайло Кольцов вважає, що за масштабною атакою на мережу найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" стоять декілька хакерських угруповань, які фінансуються, ймовірно, Росією та Іраном.

Читайте також: