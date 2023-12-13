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Комаров розповів, як саме вразили кіберзахист "Київстар"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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1912
Час на прочитання
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Комаров розповів, як саме вразили кіберзахист "Київстар"

Генеральний директор компанії Олександр Комаров

Був скомпрометований обліковий запис співробітника і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ "Київстар" зазнав щонайменше 500 серйозних атак. Проте кібератака 12 грудня пробила захист.

Про це сказав президент компанії "Київстар" Олександр Комаров в телемарафону.

"З початку війни ми відбили десь приблизно 500 більш-менш серйозних атак. Але потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це трапилося тому, що був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Про це триває слідство", - повідомив Комаров.

За його словами, така атака - не питання технологій, а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працює соціальна інженерія".

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Додамо, що збій "Київстару" вплинув і на банківську систему. ТСН.ua вже повідомляв, як працюють термінали і банкомати.

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Дата публікації
Перегляди
1912
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