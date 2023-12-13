Кібератака на “Київстар”: за хакерськими угрупованнями стоять дві держави — експерт

Експерт з кібербезпеки та керівник розвитку компанії "Youcontrol" Михайло Кольцов вважає, що за масштабною атакою на мережу найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" стоять декілька хакерських угруповань, які фінансуються, ймовірно, Росією та Іраном.

Про це він говорив у середу, 13 грудня в ефірі телеканалу “Київ”.

За його словами, заява кіберугруповання “Солнцепек”, яке взяло на себе відповідальність за атаку, не відповідає дійсності. Мовляв, ці люди лише транслюють певні меседжі. Хакерів із “Солнцепека” Кольцов назвав “комунікаційниками, які технічну роботу в рамках атаки не виконують”.

“Моє припущення — це результат роботи кількох кібергруп. Коли за допомогою міжнародних партнерів ми отримаємо дані по трафіку, ми зможемо більш точно сказати. Я вважаю, що це комбінована співпраця Ірану та РФ”.

Експерт зазначив, що технічні деталі атаки, а саме, яке зловмисне програмне забезпечення було використане, який був вектор атаки та які точки входу, дозволять краще розпізнати хакерські групи, які перебувають “на своєрідному обліку за такими ознаками”.

“Підозрюю, що ми побачимо сліди діяльності кількох груп, які так чи інакше будуть прив’язані до фінансування двома державами - Іраном та РФ”, - сказав Михайло Кольцов.

Нагадаємо, раніше хакери групи "Солнцепек" заявили, що це нібито вони атакувала мережу "Київстару", оскільки ця компанія допомагає ЗСУ. У СБУ назвали “Солнцепек” хакерським підрозділом Головного управління генштабу збройних сил РФ.

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