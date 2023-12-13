Захід прорахувався: експерт вказав на проблему у протистоянні РФ

Лідери не можуть планувати стратегічно через невпевненість у готовності до тривалого протистояння.

Ресурси партнерів, які і ресурси РФ, мають властивість вичерпуватися. Це починають розуміти на Заході.

Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

Захід не впевнений, що готовий до тривалого протистояння

Як відзначив Краєв, підготовка оборонно-промислового комплексу Заходу до воєнного часу ще незавершена і незрозуміло, коли буде завершена. Основна думка заяв західних лідерів полягає в тому, що вони не можуть планувати стратегічно. Йдеться про те, що промисловість та суспільство мають бути готові до такого довготривалого протистояння, натомість лідери у цьому невпевнені.

"Весь цей час у них продовжує грати фактор Китаю, який не зацікавлений в перемозі чи поразці РФ. Китай зацікавлений в затягуванні цього процесу, щоб Захід виснажувався, витрачав власні ресурси й при цьому сам слабшав та робив слабшою Росію. Адже вона може претендувати на лідерство в прокитайському блоці", – пояснив експерт.

На ключові питання України західні партнери поки не можуть дати відповіді. За словами Краєва, лунає лише славнозвісна теза "Україна не повинна програти". Ніхто не може чітко сказати:

якою має бути перемога України;

наскільки швидко лідери готові нам допомогти її забезпечити;

що надалі буде з РФ;

як балансувати цей новий світопорядок.

Саме ця невпевненість і неможливість планувати пояснює "рішення" проблеми – залишати певний статус-кво.

"На жаль, ми знову повертаємось до сценарію коли потрібно, щоб Україна не програла. Тому що "статус-кво", не зважаючи на всі проблеми, є зрозумілим для західних політиків", – резюмував він.

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