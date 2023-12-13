Запад просчитался: эксперт указал на проблему в противостоянии РФ

Лидеры не могут планировать стратегически из-за неуверенности в готовности к длительному противостоянию.

Ресурсы партнеров, и ресурсы РФ, имеют свойство иссякать. Это начинают понимать на Западе.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо".

Запад не уверен, что готов к длительному противостоянию

Как отметил Краев, подготовка оборонно-промышленного комплекса Запада к военному времени еще не завершена и непонятно, когда будет завершена. Основное мнение заявлений западных лидеров состоит в том, что они не могут планировать стратегически. Речь идет о том, что промышленность и общество должны быть готовы к такому длительному противостоянию, а лидеры в этом не уверенны.

"Все это время у них продолжает играть фактор Китая, который не заинтересован в победе или поражении РФ. Китай заинтересован в затягивании этого процесса, чтобы Запад истощался, тратил собственные ресурсы и при этом сам слаб и делал слабее Россию. Ведь она может претендовать на лидерство в прокитайском блоке", – объяснил эксперт.

На ключевые вопросы Украины западные партнеры пока не могут ответить. По словам Краева, звучит только знаменитый тезис "Украина не должна проиграть". Никто не может четко сказать:

какой должна быть победа Украины;

сколь быстро лидеры готовы нам помочь ее обеспечить;

что в дальнейшем последует с РФ;

как балансировать это новое миропорядок.

Именно эта неуверенность и невозможность планировать объясняет решение проблемы – оставлять определенный статус-кво.

"К сожалению, мы снова возвращаемся к сценарию когда нужно, чтобы Украина не проиграла. Потому что "статус-кво", несмотря на все проблемы, понятен для западных политиков", — резюмировал он.

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