Запад просчитался: эксперт указал на проблему в противостоянии РФ

Лидеры не могут планировать стратегически из-за неуверенности в готовности к длительному противостоянию.
Ресурсы партнеров, и ресурсы РФ, имеют свойство иссякать. Это начинают понимать на Западе.
Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо".
Запад не уверен, что готов к длительному противостоянию
Как отметил Краев, подготовка оборонно-промышленного комплекса Запада к военному времени еще не завершена и непонятно, когда будет завершена. Основное мнение заявлений западных лидеров состоит в том, что они не могут планировать стратегически. Речь идет о том, что промышленность и общество должны быть готовы к такому длительному противостоянию, а лидеры в этом не уверенны.
"Все это время у них продолжает играть фактор Китая, который не заинтересован в победе или поражении РФ. Китай заинтересован в затягивании этого процесса, чтобы Запад истощался, тратил собственные ресурсы и при этом сам слаб и делал слабее Россию. Ведь она может претендовать на лидерство в прокитайском блоке", – объяснил эксперт.
На ключевые вопросы Украины западные партнеры пока не могут ответить. По словам Краева, звучит только знаменитый тезис "Украина не должна проиграть". Никто не может четко сказать:
- какой должна быть победа Украины;
- сколь быстро лидеры готовы нам помочь ее обеспечить;
- что в дальнейшем последует с РФ;
- как балансировать это новое миропорядок.
Именно эта неуверенность и невозможность планировать объясняет решение проблемы – оставлять определенный статус-кво.
"К сожалению, мы снова возвращаемся к сценарию когда нужно, чтобы Украина не проиграла. Потому что "статус-кво", несмотря на все проблемы, понятен для западных политиков", — резюмировал он.
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