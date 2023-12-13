Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли — Байден

Более 50 стран продолжают поддерживать Украину.
Российская Федерация провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос об украинском контрнаступлении.
Он заявил, что на контрнаступление следует смотреть в контексте, ведь Украина отвоевала более 50 процентов, которые захватила Украина. Также более 50 стран оказывают поддержку Украине.
"Мы хотим, чтобы Украина добилась успеха и самая лучшая помощь — это поддержать законопроект об ассигнованиях", — подчеркнул американский президент.
Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".
Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
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