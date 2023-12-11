Зеленский немедленно прилетел в США: что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно прилетел в Соединенные Штаты Америки. У лидера — сверхважная задача, которая может даже изменить течение войны.

Подробности рассказывают журналисты ТСН.ua в эксклюзивном материале.

Зеленский прилетел в Вашингтон

Уже известно, когда и куда в первую очередь в Вашингтоне поедет президент. Важность этой встречи для Украины невозможно недооценить. Именно поэтому внимание всех передовых СМИ 12 декабря будет у президента Украины.

В Вашингтоне запланированы встречи, переговоры. Президент США Джо Байден, Конгресс. Весомые вещи. Каждый день каждый час используем, чтобы дать Украине, нашему народу больше возможностей, больше защиты, больше силы.

В Вашингтоне будет решаться судьба помощи США Украине. Как сообщает CNN, время для визита выбрано беспрецедентное. Еще никогда Украина не была так близка и одновременно так далеко от помощи, спасшей ситуацию на фронте. Американские парламентарии не согласуют окончательный проект бюджета Штатов на 2024 год, где прописана помощь Украине. Если Сенат и Конгресс не согласуют его — Украина до конца 23-го и вплоть до середины января 24-го останется без копейки от Вашингтона. Похоже, уговорить парламентариев не сможет больше никто, кроме президента.

Президент Украины пригласил выступить на встрече всех сенаторов во вторник утром лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл, сообщили в Сенате. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также встретится с Зеленским

В США пригрозили Путину

В повестке дня Зеленского будет и ряд других важных вопросов, но уже к Байдену. Как пишут в СМИ, лидеры намерены обсудить двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и планы на 2024 год. Напомню недавно в Соединенных штатах откровенно заявили о своей стратегии на следующий год. В Вашингтоне всерьез настроены заставить Путина в течение 24 года добровольно уйти со всей территории Украины. Если это не удастся, то Украину сделают достаточно мощной, чтобы отвоевать свое своими силами.

Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Укрепление украинского ПВО

Станет крепче и украинское ПВО. Пентагон передал Украине технологию производства нового гибридного ПВО FrankenSam. Этот гибрид уже успели назвать Франкенштейном, однако не стоит его недооценивать. По факту "ФранкенСэм" это модернизированный советский комплекс БУК, но идет с новейшей американской пусковой установкой. Кто впервые придумал такой гибрид и его основные преимущества в эксклюзивном комментарии ТСН назвал военный эксперт Александр Коваленко.

Враг атакует

"А это определенно ну очень классная новость, особенно на фоне ракетных атак рашистов. В Москве похоже начали реализовывать свой коварный план, о котором украинцев неоднократно предупреждали в ГУР и Воздушных силах. Кремль уже пробует обесточить Украину. Пока украинская ПВО почти безупречно отражает атаки, однако лишних ЗРК никогда не бывает", — добавляет журналист Артем Зябкин.

Насыщенными были у президента и выходные. Готов поспорить, что вы уже и забыли, когда последний раз любой украинский президент посетил чью-то инаугурацию. Так вот Зеленский провел уик-энд в Аргентине. Встретили его действительно достойно — украинский президент там звезда.

Зеленский и Орбан в Аргентине Фото: УП

Зеленский "зажал" Орбана

Но это далеко не все, потому что Зеленский приехал на другую сторону мира очевидно не для фото. В ходе инаугурации президенту удалось обсудить поддержку Украины с лидерами Уругвая, Парагвая и Эквадора. И даже "перетереть" с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Сейчас он одиознейший противник присоединения Украины к ЕС. Поэтому несколько "кротких" для него Зеленский должен был найти. Только посмотрите, как Зеленский убеждал в чем-то друга Путина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Украина скоро будет в ЕС?

14 декабря в Брюсселе будет решаться судьба Украины. Члены союза будут голосовать или вступать в переговоры о вступлении Украины в ЕС. Традиционно против выступает Венгрия, но Украина выполнила одну из главных прихотей Будапешта — изменила закон об образовании, позволив нацменьшинствам шире использование своих языков в школах и садах. Украина готова на все, заявил из Брюсселя министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я приехал к вам, в Брюссель, с очень конкретными результатами: из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, три были приняты парламентом и подписаны президентом. Этот законодательный акт приводит национальное законодательство Украины в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, что мы должны устранить беспокойство, которое постоянно выражала Венгрия в ходе обсуждений перед этим законодательным актом, мы можем попрыгать, потанцевать, если это нужно дополнительно. должен быть зарегистрирован как результат и принят, и служит основой для принятия решений", — отметил он.

Возможен ли компромисс?

Но, скорее всего, Венгрия пойдет на компромисс позже, а переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся не в декабре 2023-го, а уже в марте 2024 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ в Буэнос-Айресе еще раз подчеркнул, что Украина не простит России захватническую войну и объяснил невозможность компромисса с главой Кремля Путиным.

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