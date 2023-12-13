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Чи вплинула хакерська атака на "Київстар" на роботу ЗСУ: прокоментували у ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи вплинула хакерська атака на "Київстар" на роботу ЗСУ: прокоментували у ГУР

ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Росія воює із українцями у різних сферах.

Українська розвідка наголосила, що хакерська атака на мережу "Київстар" не вплинула на роботу українських військових. Ціллю були цивільні.

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов сказав у коментарі NV.

"Військові як на лінії фронту, так і сили, які забезпечують українські Сили безпеки і оборони, безумовно, мають альтернативні джерела зв’язку та захищені позиції для збереження інформації. Саме ця атака була спрямована на цивільну інфраструктуру", - зазначив він.

Юсов додав, що "Росія проводить терористичні атаки в різних сферах на цивільну інфраструктуру. І якщо ми говоримо про Київстар, це безперечно атака саме на цивільну інфраструктуру, від якої постраждали мирні українські мешканці".

Нагадаємо, російська хакерська група заявила, що атакувала мережу "Київстар" начебто через те, що компанія допомогає ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
415
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