"Євробачення-2024": стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору

Також вже оприлюднили пісні конкурсантів, які боротимуться за 11 місце у фіналі.
Стало відомо, коли відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2024".
Організатори оголосили, коли саме учасники боротимуться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Так, нацвідбір відгримить 3 лютого.
До речі, цьогоріч за право поїхати на "Євробачення-2024" змагатимуться 11 фіналістів. Якщо ж перших 10 учасників обрали організатори, то за останнього в "Дії" голосуватимуть українці.
Так, незабаром вже розпочнеться голосування, а поки ж пропонуємо послухати конкурсні пісні конкурсантів, які не потрапили до лонглиста.
За 11-те місце у фіналі Національно відбору змагатимуться:
ANKA - "Палала"
Carpetman – "Endless fight"
KARYOTYPE – "Sadness"
KRYLATA — "Queen"
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHEPA — "SUPERNOVA"
STASYA — "Rika"
SWOIIA — "Little Angels"
TESLENKO — "Lights go up"
Нагадаємо, імені всіх 11 учасників Національного відбору організатори планують оголосити вже 29 грудня. Наразі ж можете ознайомитися з іменами 10 фіналістів конкурсу.
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