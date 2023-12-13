"Євробачення-2024": стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору

Також вже оприлюднили пісні конкурсантів, які боротимуться за 11 місце у фіналі.

Стало відомо, коли відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2024".

Організатори оголосили, коли саме учасники боротимуться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Так, нацвідбір відгримить 3 лютого.

До речі, цьогоріч за право поїхати на "Євробачення-2024" змагатимуться 11 фіналістів. Якщо ж перших 10 учасників обрали організатори, то за останнього в "Дії" голосуватимуть українці.

Так, незабаром вже розпочнеться голосування, а поки ж пропонуємо послухати конкурсні пісні конкурсантів, які не потрапили до лонглиста.

За 11-те місце у фіналі Національно відбору змагатимуться:

ANKA - "Палала"

Carpetman – "Endless fight"

KARYOTYPE – "Sadness"

KRYLATA — "Queen"

PARFENIUK — "Серед вітрів"

SHEPA — "SUPERNOVA"

STASYA — "Rika"

SWOIIA ​​— "Little Angels"

TESLENKO — "Lights go up"

Нагадаємо, імені всіх 11 учасників Національного відбору організатори планують оголосити вже 29 грудня. Наразі ж можете ознайомитися з іменами 10 фіналістів конкурсу.

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