Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Евровидение-2024": стало известно, когда состоится финал нацотбора

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2024": стало известно, когда состоится финал нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Также уже обнародовали песни конкурсантов, которые будут бороться за 11 место в финале.

Стало известно, когда состоится финал Национального отбора на "Евровидении-2024".

Организаторы объявили, когда участники будут бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Так, нацотбор отгремит 3 февраля.

Кстати, в этом году за право поехать на "Евровидение-2024" будут бороться 11 финалистов. Если же первые 10 участников выбрали организаторы, то за последнего в "Дии" будут голосовать украинцы.

Совсем скоро уже начнется голосование, а пока предлагаем послушать конкурсные песни конкурсантов, которые не попали в лонглист.

За 11 место в финале Национального отбора будут соревноваться:

ANKA — "Палала"

Carpetman – "Endless fight"

KARYOTYPE – "Sadness"

KRYLATA — "Queen"

PARFENIUK — "Серед вітрів"

SHEPA — "SUPERNOVA"

STASYA — "Rika"

SWOIIA— "Little Angels"

TESLENKO — "Lights go up"

Напомним, имя всех 11 участников Национального отбора организаторы планируют объявить уже 29 декабря. Пока же можете ознакомиться с именами 10 финалистов конкурса.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
152
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация