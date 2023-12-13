"Евровидение-2024": стало известно, когда состоится финал нацотбора

Также уже обнародовали песни конкурсантов, которые будут бороться за 11 место в финале.
Стало известно, когда состоится финал Национального отбора на "Евровидении-2024".
Организаторы объявили, когда участники будут бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Так, нацотбор отгремит 3 февраля.
Кстати, в этом году за право поехать на "Евровидение-2024" будут бороться 11 финалистов. Если же первые 10 участников выбрали организаторы, то за последнего в "Дии" будут голосовать украинцы.
Совсем скоро уже начнется голосование, а пока предлагаем послушать конкурсные песни конкурсантов, которые не попали в лонглист.
За 11 место в финале Национального отбора будут соревноваться:
ANKA — "Палала"
Carpetman – "Endless fight"
KARYOTYPE – "Sadness"
KRYLATA — "Queen"
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHEPA — "SUPERNOVA"
STASYA — "Rika"
SWOIIA— "Little Angels"
TESLENKO — "Lights go up"
Напомним, имя всех 11 участников Национального отбора организаторы планируют объявить уже 29 декабря. Пока же можете ознакомиться с именами 10 финалистов конкурса.
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