"Евровидение-2024": стали известны имена 10 финалистов нацотбора

Сегодня, 17 ноября, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" объявили имена 10 финалистов, которые сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве.

В списке оказались как хорошо знакомые украинскому слушателю исполнители, так и новые имена. В частности, возможность поехать на конкурс от нашей страны появилась у дуэта ayona alyona & Jerry Heil, участника "Евровидения-2018" MÉLOVIN, и исполнительницы хита "Вечорниці" SKYLERR.

Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2024" выглядит так. И именно кто-то из них уже в следующем году будет бороться от Украины за победу на "Евровидении":

alyona alyona & Jerry Heil

DREVO

INGRET

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

SKYLERR

YAGODY

ЯКТАК

Ziferblat

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2024"

Отметим, что будет еще и 11 финалист нацотбора, которого выберут украинские еврофаны среди тех артистов, которые присутствовали в лонглисте и не попали в суперфинал. Как именно будет проходить голосование за участника, организаторы нацотбора обещают сообщить вскоре.

Напомним, между тем букмекеры уже сделали первые прогнозы, кто победит на "Евровидении-2024". Интересно, на каком месте оказалась в этом списке Украина.

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