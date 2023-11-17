"Евровидение-2024": стали известны имена 10 финалистов нацотбора

Организаторы нацотбора огласили список артистов, которые могут представить Украину на конкурсе.
Сегодня, 17 ноября, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" объявили имена 10 финалистов, которые сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве.
В списке оказались как хорошо знакомые украинскому слушателю исполнители, так и новые имена. В частности, возможность поехать на конкурс от нашей страны появилась у дуэта ayona alyona & Jerry Heil, участника "Евровидения-2018" MÉLOVIN, и исполнительницы хита "Вечорниці" SKYLERR.
Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2024" выглядит так. И именно кто-то из них уже в следующем году будет бороться от Украины за победу на "Евровидении":
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- ЯКТАК
- Ziferblat
Отметим, что будет еще и 11 финалист нацотбора, которого выберут украинские еврофаны среди тех артистов, которые присутствовали в лонглисте и не попали в суперфинал. Как именно будет проходить голосование за участника, организаторы нацотбора обещают сообщить вскоре.
Напомним, между тем букмекеры уже сделали первые прогнозы, кто победит на "Евровидении-2024". Интересно, на каком месте оказалась в этом списке Украина.
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