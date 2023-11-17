"Євробачення-2024": стали відомі імена 10 фіналістів нацвідбору

Організатори нацвідбору оголосили список артистів, які можуть представити Україну на конкурсі.
Сьогодні, 17 листопада, організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили імена 10 фіналістів, які поборяться за право представити Україну на музичній першості.
У списку опинилися як добрі знайомі українському слухачеві виконавці, так і нові імена. Зокрема, можливість поїхати на конкурс від нашої країни з'явилася у дуету ayona alyona & Jerry Heil, учасника "Євробачення-2018" MÉLOVIN, та виконавиці хіта "Вечорниці" SKYLERR.
Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024" має такий вигляд. І саме хтось з них вже наступного року виборюватиме для України перемогу на "Євробаченні":
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Зазначимо, що буде ще й 11 фіналіст нацвідбору, якого оберуть українські єврофани серед тих артистів, які були присутні у лонглисті і які не потрапили до суперфіналу. Як саме відбуватиметься голосування за учасника, організатори нацвідбору обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, тим часом букмекери вже зробили перші прогнози, хто переможе на "Євробаченні-2024". Цікавим виявилося, на якому місці опинилася в цьому списку Україна.
Читайте також:
- Відомий український співак вперше показав свою дівчину та замилував романтичними фото в селі
- Леся Нікітюк прокоментувала фото геніталій, які їй масово надсилають чоловіки
- 23-річна обраниця Остапчука "пройшлася" по його колишніх дружинах і оцінила їхню зовнішність
- Відома українська акторка неочікувано з'явилася в російському серіалі: реакція зірки