"Євробачення-2024": стали відомі імена 10 фіналістів нацвідбору

Організатори нацвідбору оголосили список артистів, які можуть представити Україну на конкурсі.

Сьогодні, 17 листопада, організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили імена 10 фіналістів, які поборяться за право представити Україну на музичній першості.

У списку опинилися як добрі знайомі українському слухачеві виконавці, так і нові імена. Зокрема, можливість поїхати на конкурс від нашої країни з'явилася у дуету ayona alyona & Jerry Heil, учасника "Євробачення-2018" MÉLOVIN, та виконавиці хіта "Вечорниці" SKYLERR.

Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024" має такий вигляд. І саме хтось з них вже наступного року виборюватиме для України перемогу на "Євробаченні":

alyona alyona & Jerry Heil

DREVO

INGRET

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

SKYLERR

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2024"

Зазначимо, що буде ще й 11 фіналіст нацвідбору, якого оберуть українські єврофани серед тих артистів, які були присутні у лонглисті і які не потрапили до суперфіналу. Як саме відбуватиметься голосування за учасника, організатори нацвідбору обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, тим часом букмекери вже зробили перші прогнози, хто переможе на "Євробаченні-2024". Цікавим виявилося, на якому місці опинилася в цьому списку Україна.

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