National Geographic представил самые удивительные снимки 2023 года — фото

Их выбрали из двух миллионов фотографий.

National Geographic представил фотографии года по версии журнала.

Об этом говорится на официальном сайте.

29 снимков, выбранных из колоссальных 2 миллионов изображений группой из 165 фотографов, доступны для просмотра в декабрьском номере журнала 2023 года.

Коллекция фотографий отражает мировую культуру, научные достижения, самые интимные моменты природы и многое другое.

Вот пять самых поразительных моментов года, снятых на камеру:

Южная лагуна Рок-Айлендс, Палау / Фотограф: Килии Юян

На фото изображен смертоносный полосатый морской крайт, подплывающий к поверхности Тихого океана, чтобы проглотить воздух. Существо сняли внутри морского заповедника Палау. Морской заповедник был открыт в 2015 году. Он шестой по величине в мире. Снимок украсил обложку журнала, которому уже 135 лет.

Соданкюля, Финляндия / Фотограф: Луи Палу

После вторжения России в Украину в феврале в прошлом года солдаты ползут по заснеженной местности на лыжах, когда военные США и Финляндии начали совместные тренировочные операции к северу от Полярного круга. Видно, как солдаты тренируются во время учений, которые прошли незадолго до вступления Финляндии в НАТО в апреле.

Пуэрто-Нариньо, Колумбия / Фотограф: Томас Песчак

На фото изображены коренные жительницы Амазонки. Женщины тукуна одеты в розовые костюмы дельфинов, сделанные из коры дерева Янчама. По данным Vogue Italia, у тукуна давняя вера в то, что розовый дельфин — это очаровательный мужчина, который ходит на их фестивали, чтобы напиться и возбудить женщин. Согласно мифу, очарованные женщины шли с ним к реке, где потом сами превращались в дельфинов.

Нью-Хейвен, Коннектикут / Фотограф: Макс Агилера-Хеллвег

На этой фотографии видно, как исследователи из Йельского университета успешно реанимируют мертвую ткань мозга свиньи, объединив ее с множеством лекарств и кислородом. В медицинской науке исследование частей тела свиней для ксенотрансплантатов для человека за последние месяцы добилось огромных успехов.

Пациент Нью-Йоркского университета в Лангоне в этом году жил два месяца после пересадки свиной почки, а житель Мэриленда прожил шесть недель после трансплантации свиного сердца. Врачи объясняют временный успех органов способностью удалять и добавлять гены, чтобы они лучше сливались с человеческим телом.

Округ Коконино, Аризона / Фотограф: Дэн Уинтерс

Впервые с 1972 года США возвращаются на Луну, чтобы расширить возможности астронавтов по исследованию далекого космоса. Астронавты НАСА, в частности Зена Кардман, уже готовятся к миссии "Артемида", названной в честь сестры-близняшки греческого бога Аполлона. Кардман проводит высокоточные испытания на Земле в тренировочном костюме весом более 35 кг, чтобы предусмотреть гравитационные изменения на лунной поверхности.

Напомним, отец и сын нашли на берегу загадочное оранжевое существо. Находка также озадачила экспертов.

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