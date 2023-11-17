В Севастополе взрывы и дым в центре города второй раз за день

В Крыму сегодня, 17 ноября, сообщают о взрывах.

В Севастополе раздался громкий взрыв, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Оккупационный главарь Крыма Михаил Развожаев заявил о воздушной тревоге в городе. В свою очередь люди говорят, что от взрыва "затряслись окна" и публикуют фото дыма в самом центре Севастополя.

Напомним, сегодня, 17 ноября, жители Севастополя уже слышали громкие взрывы в центральной части города около 7.47 по местному времени. Они походили на пуски с реактивных бомбометов, после чего был слышен также слабый взрыв.

О двух взрывах сообщалось и между Бахчисарайским районом и Качинской долиной. В небе кружили вертолеты.

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