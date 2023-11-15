В Крыму взвился украинский флаг

Активисты движения "Желтая Лента" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму.

Об этом активисты сообщили на странице в телеграмм-канале.

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"Этой акцией мы хотим еще раз напомнить, что Крым — это украинская земля! Мы ждем ВСУ! Мы будем продолжать нашу бессрочную акцию протеста столько сколько нужно", — пояснили они.

Активисты уверены, что вскоре флаг Украины будет развеваться над всеми админзданиями полуострова.

"Сегодня (15 ноября — ред.) флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым — это Украина!", — подчеркнули партизаны.

Напомним, активисты неоднократно проводят в оккупированном Крыму акции в поддержку Украины. Они сожгли флаги российских окупантов и сняли это на видео.

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