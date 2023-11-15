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В Криму замайорів український прапор

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Криму замайорів український прапор

Український прапор у Криму. ФОТО: "Жовта стрічка"

Подібною акцією активісти нагадали окупантам, що Крим - це Україна.

Активісти руху "Жовта Стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму.

Про це активісти повідомили на сторінці у телеграм-каналі.

"Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим - це українська земля!  Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно", - пояснили вони.

Активісти впевнені, що невдовзі прапор України буде майоріти над усіма адмінбудівлями півострова.

"Сьогодні (15 листопада - ред.) прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна!", - наголосили партизани. 

Нагадаємо, активісти неодноразово проводять в окупованому Криму акції на підтримку України. Так, вони спалили прапори російських окупантів та зняли це на відео.

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Дата публікації
Перегляди
1198
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