В Криму замайорів український прапор

Подібною акцією активісти нагадали окупантам, що Крим - це Україна.

Активісти руху "Жовта Стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму.

Про це активісти повідомили на сторінці у телеграм-каналі.

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"Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим - це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно", - пояснили вони.

Активісти впевнені, що невдовзі прапор України буде майоріти над усіма адмінбудівлями півострова.

"Сьогодні (15 листопада - ред.) прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна!", - наголосили партизани.

Нагадаємо, активісти неодноразово проводять в окупованому Криму акції на підтримку України. Так, вони спалили прапори російських окупантів та зняли це на відео.

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