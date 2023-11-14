Британський офіцер назвав два шляхи звільнення Криму

В України два теоретичних шляхи звільнення Криму. Перший – це виснаження, другий – маневрена операція.

Таку думку висловив в інтерв’ю для ТСН.ua офіцер запасу британської армії, професор безпеки та військових досліджень, голова-засновник програми Критичних безпекових досліджень в Інституті післядипломної освіти Дохи Омар Ашур.

За його словами, найбільш кращим західним способом ведення війни є загальновійськовий маневровий наступ.

"Це ключові слова в західному способі ведення бою. В Україні інакше. Захід тренувався до цього дуже довго, але він ніколи не вів такої війни дуже довгий час. Думаю, востаннє британська армія розчищала траншеї на Фолклендських островах (1982 року у війні проти Аргентини – ред.). Але це були набагато легші окопи, ніж три оборонні лінії Суровикіна. Отже, виснаження — це інший спосіб зробити це", - пояснює Ашур.

Він зазначає, що виснаження зробить Крим непридатним для перебування там російських військ.

"Ось вам приклад – Херсон. Минулого року ви настільки ускладнили там їхнє перебування, що росіяни спочатку там застрягли, бо позаду у них був Дніпро, їхня логістика дуже ускладнилася", - каже британський офіцер.

Тоді як у випадку з Кримом у них є Керченський міст і так званий сухопутний коридор із Донбасу в Крим.

"Якщо ви зможете поцілити по обом, а також на цілі всередині Криму, це буде неможливо для них там залишатися, й тоді ви зможете розпочати маневр, атаки ВПС, можливо, просуватися з півночі тощо. А також використовувати десантні операції. Ви вже це робите, але силами спецназу. А вам потрібна маса. Дорога до Криму вимагатиме певної підготовки", - наголосив він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має "шалені успіхи" на Кримському напрямку. І тут йдеться не тільки про успішні військові операції, а й про іншу глибинну роботу, яку багато хто не помічає.

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