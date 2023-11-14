У Зеленського назвали рік, який стане вирішальним у війні проти РФ

В Офісі президента заявили, що наближається переломний момент у війні проти РФ. 2024 рік буде вирішальним.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США, передає Bloomberg.

"Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", - сказав він під час виступу в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

Єрмак закликав світ до посилення санкцій і додаткових систем озброєнь, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону "перед черговим ракетними обстрілами Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру із наближенняс зими".

Він також додав, що контрнаступ Києва "розвивається". Однак результати операції не розкрив.

Журналісти видання, посилаючись на слова Єрмака, зазначають, що президент України Володимир Зеленський знає, як перемогти Росію у жорстокій війні.

За словами Єрмака, він зустрівся з радниками з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції, перебуваючи у Вашингтоні. Серед американських чиновників, з якими зустрічався він, був держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 12 листопада українська делегація на чолі із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком прибула до США.

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