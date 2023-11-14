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Славу Камінську у Львові заскочили в компанії загадкового чоловіка

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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935
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Славу Камінську у Львові заскочили в компанії загадкового чоловіка

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Вже відомо, чому артистка прогулювалася з таємничим незнайомцем.

Українську співачку Славу Камінську помітили у компанії загадкового чоловіка.

Зокрема, парочку заскочили на залізничному вокзалі у Львові. Слава йшла з валізами та мала дещо стурбований вигляд, тим часом таємничий незнайомець її супроводжував.

Слава Камінська та Андрій Кравченко / ©
Слава Камінська та Андрій Кравченко

Деякі фани виконавиці вже почали замислюватися про роман між ним. Однак, як виявилося, почуття будуть, але лише на екрані.

Слава Камінська та Андрій Кравченко / ©
Слава Камінська та Андрій Кравченко

Річ у тім, що Слава приїхала з-за кордону до Львова, аби зняти новий кліп. Відеороботу знаменитість готує разом зі співаком Андрієм Кравченком на спільну пісню "Зупини", вихід якої запланований на 21 листопада.

Слава Камінська та Андрій Кравченко / ©
Слава Камінська та Андрій Кравченко

Зазначається, що у кліпі артисти потішать глядачів палкими та емоційними сценами. Відео Слава Камінська та Андрій Кравченко знімають у Львові.

Слава Камінська та Андрій Кравченко / ©
Слава Камінська та Андрій Кравченко

Зазначимо, Слава Камінська не охоче ділиться подробицями особистого життя. Однак цього року знаменитість зацікавила новиною, що зустрічається з іноземцем. Пара познайомилася під час відпочинку, де між ними промайнула іскра. Слава не поспішає розсекречувати свого коханого, щоправда, час від часу ділиться спільними світлинами з ним, на яких, зокрема, показує їхні ніжні обійми.

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Дата публікації
Перегляди
935
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