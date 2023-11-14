Славу Камінську у Львові заскочили в компанії загадкового чоловіка

Вже відомо, чому артистка прогулювалася з таємничим незнайомцем.

Українську співачку Славу Камінську помітили у компанії загадкового чоловіка.

Зокрема, парочку заскочили на залізничному вокзалі у Львові. Слава йшла з валізами та мала дещо стурбований вигляд, тим часом таємничий незнайомець її супроводжував.

Слава Камінська та Андрій Кравченко

Деякі фани виконавиці вже почали замислюватися про роман між ним. Однак, як виявилося, почуття будуть, але лише на екрані.

Слава Камінська та Андрій Кравченко

Річ у тім, що Слава приїхала з-за кордону до Львова, аби зняти новий кліп. Відеороботу знаменитість готує разом зі співаком Андрієм Кравченком на спільну пісню "Зупини", вихід якої запланований на 21 листопада.

Слава Камінська та Андрій Кравченко

Зазначається, що у кліпі артисти потішать глядачів палкими та емоційними сценами. Відео Слава Камінська та Андрій Кравченко знімають у Львові.

Слава Камінська та Андрій Кравченко

Зазначимо, Слава Камінська не охоче ділиться подробицями особистого життя. Однак цього року знаменитість зацікавила новиною, що зустрічається з іноземцем. Пара познайомилася під час відпочинку, де між ними промайнула іскра. Слава не поспішає розсекречувати свого коханого, щоправда, час від часу ділиться спільними світлинами з ним, на яких, зокрема, показує їхні ніжні обійми.

Читайте також: