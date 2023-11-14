Які спеції зіпсують будь-який суп: ніколи не додавайте їх до страви

Суп – це найсмачніша обідня страва для кожного з нас. В українських господинь є свої секретні рецепти їхнього приготування. Якась готує смачні супи за традиційними українськими рецептами, а хтось інтегрує світові кулінарні традиції на своїй затишній кухні. Але за яким би рецептом не був приготований суп, у нього обов’язково додаються спеції. І від їхньої кількості та різноманіття залежить смак страви. Втім, є такі приправи, що не призначені для перших страв, тому вони можуть зіпсувати їхній смак. Розповідаємо, які спеції не варто додавати до супу, щоб він вийшов смачним та насиченим.

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Які приправи не можна додавати у свіжоприготовлений суп

Усі види гострих приправ. Досвідчені господині знають, що не можна приправляти свіжий суп навіть меленим перцем. А ще обережнішими потрібно бути з перцем чилі, хріном, васабі, імбиром та каррі. Так як люди мають індивідуальні смакові рецептори. І для когось буде нормально, коли трохи з перчинкою, а для когось дуже гостро. Тому нехай кожен із членів родини чи гостей сам додає у суп стільки гострої спеції, скільки забажає.

Досвідчені господині знають, що не можна приправляти свіжий суп навіть меленим перцем. А ще обережнішими потрібно бути з перцем чилі, хріном, васабі, імбиром та каррі. Так як люди мають індивідуальні смакові рецептори. І для когось буде нормально, коли трохи з перчинкою, а для когось дуже гостро. Тому нехай кожен із членів родини чи гостей сам додає у суп стільки гострої спеції, скільки забажає. Сушена зелень кропу та петрушки. Сушена зелень – це універсальний вид приправи, яка додається до багатьох страв. Але у деяких супах вона буде настільки недоречною, що просто зіпсує страву. Наприклад, якщо сушену зелень додати до овочевого супу чи круп’яного, то ви отримаєте смак сіна, а не запашної страви. Тому під час варіння краще використовувати корінь петрушки або свіжу зелень, яку варто кидати тоді, коли ви зняли каструлю з вогню. Є ще один варіант – заморозити петрушку та кріп невеликими порціями, а потім додавати її до супів. І розморожувати таку приправу не потрібно.

Сушена зелень – це універсальний вид приправи, яка додається до багатьох страв. Але у деяких супах вона буде настільки недоречною, що просто зіпсує страву. Наприклад, якщо сушену зелень додати до овочевого супу чи круп’яного, то ви отримаєте смак сіна, а не запашної страви. Тому під час варіння краще використовувати корінь петрушки або свіжу зелень, яку варто кидати тоді, коли ви зняли каструлю з вогню. Є ще один варіант – заморозити петрушку та кріп невеликими порціями, а потім додавати її до супів. І розморожувати таку приправу не потрібно. Лаванда. Ця рослина ідеально підходить для приготування чаю, десертів, наприклад, морозива. Але вона категорично не підходить для приготування супів, бо стовідсотково зіпсує його смак. Лаванда має досить насичений смак, який може приглушити аромат інших складників страви.

Ця рослина ідеально підходить для приготування чаю, десертів, наприклад, морозива. Але вона категорично не підходить для приготування супів, бо стовідсотково зіпсує його смак. Лаванда має досить насичений смак, який може приглушити аромат інших складників страви. М’ята. На думку експертів кулінарії ця рослина як приправа підходить виключно для десертів, напоїв та літніх фруктових салатів. А ось смак супу її насичений ментоловий аромат зіпсує на раз. До того ж, м’ята може надати страві непотрібної гіркоти.

На думку експертів кулінарії ця рослина як приправа підходить виключно для десертів, напоїв та літніх фруктових салатів. А ось смак супу її насичений ментоловий аромат зіпсує на раз. До того ж, м’ята може надати страві непотрібної гіркоти. Гвоздика, хмелі-сунелі, кориця, корейські спеції – це табу для супів. Кухарі категорично не радять додавати ці спеції до перших страв. Натомість пропонують приправляти коренем селери, цибулею та часником.

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