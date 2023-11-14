Чи вдався контрнаступ ЗСУ: оцінка британського офіцера

Нинішні дії українських бійців на фронті можуть допомогти їм пізніше, адже війна ще не закінчилася.

Якщо дивитися на кількість звільнених під час контрнаступу ЗСУ населених пунктів, то здається, що українські війська мало просунулися. Однак йдеться і про те, наскільки захисники виснажили російських окупантів.

Таку оцінку в інтерв’ю для ТСН.ua дав офіцер запасу британської армії, професор безпеки та військових досліджень, голова-засновник програми Критичних безпекових досліджень в Інституті післядипломної освіти Дохи Омар Ашур.

Чи був вдалим контрнаступ ЗСУ

Ашур не вважає, що український контрнаступ 2023 року був невдалим.

"Я б не казав, що він не вдався. Були максимальні цілі – досягти Криму й розколоти російські сили навпіл. Ви мали три точки для наступу у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, щоб переправитися на лівий берег Дніпра, бо там мінні поля не такі великі. Водночас треба було захищатися на трьох основних напрямках: на півночі Луганська в напрямку Куп’янська; Бахмут – це була здебільшого спроба зв’язати там російські елітні сили, ВДВ, щоб ворог їх не перекинув на Запорізький напрямок; і зараз Авдіївка", – описав перебіг контрнаступу британський офіцер.

Він зазначив, що результат контрнаступальної операції ЗСУ – звільнення 14 сіл і 370 кв. км.

"Так, якщо дивитися лише з цієї точки зору, здається, що ви мало просунулися. Але також йдеться про те, наскільки ви виснажили свого ворога", – звернув увагу професор.

Успіхи ЗСУ завдяки виснаженню ворога

Як приклад він навів той факт, що влітку 2022 року Україна втратила контроль над Лисичанськом і Сєвєродонецьком. Відбулася відома битва за Сіверський Донець, де російські окупанти втратили щонайменше два батальйони бійців і техніки. Тобто ворог захопив ці два міста з великими втратами, а Україна, так виглядало, що програла.

"Але потім, під час осінньої кампанії минулого року зі звільнення частини Харківщини, ви досягли успіхів. Чому? Бо ви виснажували ворога на початку літа трохи південніше. Тому у росіян не вистачило сил, щоб протистояти контрнаступу на Харківщині. І це для них було сюрпризом, тому вони не мали багато часу", – пояснив Ашур.

"Тож те, що ви робите зараз, може допомогти вам пізніше, бо війна ще не закінчилася", – зазначив він.

Війна на морі

Британський офіцер запасу також звернув увагу на події на морі. Там українські сили за допомогою морських дронів, крилатих ракет великої дальності, як-от Storm Shadow та інших, фактично змушують Чорноморський флот Росії передислокуватися, "ліквідувати його власну штаб-квартиру в Севастополі після послідовних атак з боку України".

До слова, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав напрямок, на якому ЗСУ можуть організувати стрімкий наступ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інтрига на фронті та шалені успіхи ЗСУ на Кримському напрямку | Мусієнко

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