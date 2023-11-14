Окупанти вдарили по Нікополю дронами – є жертва

Російські окупанти 14 листопада вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині трьома дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є жертва та потерпілий.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. На жаль, є й загиблий", - йдеться у повідомленні.

Збитки внаслідок удару дронами по Нікопольщині уточнюються.

Нагадаємо, у Кропивницькому 14 листопада пролунав вибух – в ОВА повідомили, що сталося.

Читайте також: