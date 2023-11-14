Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили по Нікополю дронами – є жертва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вдарили по Нікополю дронами – є жертва

Удар по Нікополю / Фото: ілюстративне

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Російські окупанти 14 листопада вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині трьома дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є жертва та потерпілий.  

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. На жаль, є й загиблий", - йдеться у повідомленні.

Збитки внаслідок удару дронами по Нікопольщині уточнюються.

Нагадаємо, у Кропивницькому 14 листопада пролунав вибух – в ОВА повідомили, що сталося.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
143
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація