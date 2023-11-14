В Повітряних силах закликають перебувати в укриттях.

У Кропивницькому пролунав вибух вранці 14 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". Повітряна тривога в області триває", – вказано в заяві.

"Кропивницький, перебувайте в укриттях!" – закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.

Карта тривог 14 листопада в Україні

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 14 листопада влаштували атаку безпілотниками-камікадзе по Україні, а також запустили балістичну та керовану авіаційну ракети. Сили ППО знищили сім з дев’яти дронів-камікадзе.

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