В Повітряних силах закликають перебувати в укриттях.
У Кропивницькому пролунав вибух вранці 14 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне".
"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". Повітряна тривога в області триває", – вказано в заяві.
"Кропивницький, перебувайте в укриттях!" – закликали в Повітряних силах ЗСУ.
Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 14 листопада влаштували атаку безпілотниками-камікадзе по Україні, а також запустили балістичну та керовану авіаційну ракети. Сили ППО знищили сім з дев’яти дронів-камікадзе.
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