Масований наліт БПЛА на Росію: ворог заявив про атаку по 4 областях (відео)

Зокрема, дрони "завітали" на "Брянський хімзавод" та "КБ Машинобудування".

Росіяни заявили про начебто знищення в ніч проти 14 листопада чотирьох "українських" безпілотників над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.

Про це повідомило Міноборони РФ та інформують місцеві пабліки.

Безпілотник у Брянській області

У телеграм-каналах повідомляється, що в ніч проти 14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у селі Сельцо Брянської області. Там уточнили, що в цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, був виявлений безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною, який не розірвався. Водночас дах цеху був пробитий у трьох місцях.

На місце було викликано співробітників спецслужб. Внаслідок падіння дрона постраждалих немає.

Вибухи в Підмосков’ї

Водночас у підмосковній Коломиї вранці повідомляють про сильні вибухи в районі "КБ Машинобудування". За словами очевидців, вибух було чітко чути у будинках на Окському проспекті. В автомобілів, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Місцеві мешканці також повідомляли, що до КБМ їдуть машини спецслужб.

У Мережі також з’явилося відео з безпілотником, начебто збитим у районі Коломни.

Вибухи у Підмосков’ї: очевидці зняли не відео БПЛА

Зауважимо, АТ Науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування" – конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проєктування, виготовлення, випробування та загалом комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму.

Атака дронами по чотирьох областях РФ

Також начебто "український" безпілотник було збито засобами ППО на північному заході Орловської області, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Водночас у Міноборони РФ стверджують, що протягом ночі 14 листопада було припинено спробу влаштувати "терористичну атаку" БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії.

У відомстві переконують, що черговими засобами ППО були знищені чотири дрони над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.

До слова, в ніч проти 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. ППО знищила сім з дев’яти безпілотників.

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