Атака України ракетами та "Шахедами": скільки цілей знищила ППО

Росія запустила по Україні ракети та безпілотники.

У ніч проти 14 листопада окупаційна армія РФ атакувала Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Протиповітряна оборона знищила сім ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомляють Повітряні сили.

Окупанти із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край) запустили 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

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