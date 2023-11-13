У Канаді протестували чотириденний робочий тиждень: результати експерименту вражають

У Канаді провели великий експеримент із впровадження чотириденного робочого тижня. Тестування тривало цілий рік і показало неочікувані результати.

У Канаді спробували організувати роботу у чотириденному форматі на тиждень. Під час експерименту роботодавці не тільки не помітили падіння продуктивності праці, а й зафіксували її зростання. Дослідники кажуть, що співробітники стали значно здоровішими та щасливішими, тож більшість учасників експерименту вирішили залишити чотириденку навіть після закінчення тестування.

Про це пише Now Toronto з посиланням на звіт Йоркського університету про проведення експерименту.

У дослідженні, тривалістю рік, взяли участь 30 компаній та 3,5 тис. співробітників. Варіантів організації чотириденного робочого тижня було два:

співробітники виконують колишній обсяг роботи за 32 робочі години на тиждень замість 40 годин;

40 робочих годин розподіляються на 4 дні тижня, а чи не на 5.

В обох сценаріях результати виявилися неочікуваними. Що стосується висновків роботодавців, то:

90% керівників заявили, що продуктивність праці в компанії залишилася на колишньому рівні або навіть зросла в результаті введення нового графіка;

96% відзначили, що їм стало набагато легше залучати та утримувати талановитих співробітників завдяки більш прогресивному графіку;

93% опитаних заявили, що планують продовжувати використовувати чотириденний робочий тиждень протягом тривалого часу.

Щодо співробітників, то 96% з них стали щасливішими. Також чотириденний робочий тиждень вплинув на стан здоров'я людей, помітно покращивши його.

"Дослідження показують, що скорочений та стислий робочий графік часто підвищує продуктивність праці та економічну віддачу, покращує стан здоров'я, зміцнює ініціативи щодо забезпечення справедливості та скорочує викиди вуглекислого газу", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, деякі країни світу вже практикують три вихідних. При цьому обсяги роботи зберігаються, як і зарплата. В Україні більше ніж 70% роботодавців готові як експеримент перейти на 4-денний робочий тиждень. Такі дані опитування роботодавців сайту Jooble.

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