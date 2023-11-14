Атака Украины ракетами и "Шахедами": сколько целей уничтожила ПВО

Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники.
В ночь на 14 ноября оккупационная армия РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Противовоздушная оборона уничтожила семь ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Об этом сообщают воздушные силы.
Оккупанты из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) запустили 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Баллистическая ракета "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
Напомним, в Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО.
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