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Атака Украины ракетами и "Шахедами": сколько целей уничтожила ПВО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
6044
Время на прочтение
1 мин
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Атака Украины ракетами и "Шахедами": сколько целей уничтожила ПВО

Ракетный удар / Фото: Википедия

Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники.

В ночь на 14 ноября оккупационная армия РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Противовоздушная оборона уничтожила семь ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщают воздушные силы.

Оккупанты из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) запустили 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Баллистическая ракета "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Напомним, в Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
6044
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