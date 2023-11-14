Росіяни атакували 9 областей України: деталі про обстріли від ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів є жертви та поранені мирні жителі.

Російські війська атакували населені пункти дев’яти областей України 13-14 листопада, застосувавши різні види озброєння. Внаслідок обстрілів загинули і були поранені мирні жителі, а також є руйнування.

Про ситуацію в регіонах на ранок 14 листопада повідомили в обласних військових адміністраціях.

Обстріли Чернігівської області

Російські війська чотири рази обстріляли Чернігівську область протягом доби: в регіоні було зафіксовано 25 вибухів. Ворог гатив по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах зі ствольної артилерії, мінометів та АГС.

Інформація про загиблих та поранених мирних жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Обстріли Сумської області

У ніч проти 14 листопада окупанти влаштували мінометний обстріл Краснопільської громади Сумської області: зафіксовано п’ять вибухів. За попередніми даними, минулося без наслідків.

Протягом 13 листопада російські загарбники здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Обстрілами було пошкоджено вежу мобільного зв’язку та ЛЕП у Новослобідській громаді.

Обстріли Запорізької області

У Запорізькім й області російські війська обстріляли 23 міста і села, завдавши загалом 135 ударів.

Так, загарбники здійснили 14 дронових атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Роботиному та Левадному, чотири РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоданилівки, Оріхова, а також завдали авіаударів по Оріхову й Новодарівці.

115 артобстрілів припали по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Обстріли Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині в ніч проти 14 листопада окупанти обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину. Спершу ворог гатив по Марганецькій громаді, а потім – по райцентру.

Люди не постраждали, але є руйнування: пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця.

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Над Павлоградським районом українські захисники збили російський безпілотник. Ймовірно, це був "Шахед".

Вдень 13 листопада загарбники також били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По райцентру також поцілили дроном-камікадзе.

Внаслідок ворожих атак був поранений 42-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт, три приватні будинки, господарські споруди, гаражі, газогін та лінія електропередач.

Обстріли Харківської області

Ввечері 13 листопада на Харківщині ворог атакував шістьома дронами-камікадзе типу "Шахед" смт Андріївка Ізюмського району. Чотири дрони збиті силами ППО. Внаслідок влучання двох БПЛА пошкоджено цивільне підприємство, спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

Протягом доби російські війська обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Під ворожим вогнем перебували Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу по Куп'янську пошкоджено будівлі молококомбінату.

Обстріли Луганської області

На Луганщині 13 листопада під вогонь ворога потрапили Невське та Білогорівка. Серебрянський ліс опинився під авіаційним тиском противника. Росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Надії та Новоєгорівки, де було відбито декілька ворожих атак.

За добу противник здійснив 127 обстрілів (випустив 524 снаряди).

Обстріли Донецької області

Окупанти влаштували 21 обстріл по населених пунктах Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися Авдіївка, Красногорівка, Селидове, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Північне, с. Орлівка.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них два – багатоквартирні). Також зафіксовано троє поранених.

Обстріли Миколаївської області

На Миколаївщині вдень 13 листопада силами та засобами ППО було знищено російський розвідувальний безпілотник.

Ворог завдав ракетного удару по селу Рибаківка Коблівської громади. Там пошкоджено близько 10 житлових будинків, господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає.

Обстріли Херсонщини

По Херсонщині російська армія за добу влаштувала 124 обстріли (618 снарядів), з них по обласному центру – 12 обстрілів (69 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 34 населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торговельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні, територію та будівлі заводів у Бериславі.

Удар по херсонській лікарні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

13 листопада загарбники обстріляли Шляхове Бериславської громади. Були пошкоджені оселі місцевих жителів, автівки, господарські споруди. Постраждалих серед цивільних немає.

Того ж дня на околиці Херсона російська артилерія вдарила по автомобілю. За мить машину охопило полумʼя. Постраждали троє людей: 36-річна жінка отримала тяжкі травми, а її двомісячна донька зазнала поранень середнього ступеня тяжкості. За життя і здоровʼя обох зараз борються лікарі. Загинув водій машини – 64-річний дідусь дитини.

Внаслідок ворожого удару по Бериславу постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз ппостраждалій надають медичну допомогу. Також медики надали на місці допомогу 49-річному чоловікові, у якого був струс головного мозку та вибухова травма.

Після обіду росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли центральну частину міста. Внаслідок атаки знищено або пошкоджено вісім автомобілів ( серед них – "швидка"), адмінбудівлю, лікарню та щонайменше 15 будинків. Через обстріли загинули двоє людей, ще 10 осіб зазнали поранень.

Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць – віком 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми.

Всього за добу в Херсонській області загинули троє людей, ще 15 отримали поранення, з них – одна дитина.

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