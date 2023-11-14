Россияне атаковали 9 областей Украины: детали об обстрелах от ОВА

В результате вражеских обстрелов есть жертвы и раненые мирные жители.

Российские войска атаковали населенные пункты девяти областей Украины 13-14 ноября, применив разные виды вооружения. В результате обстрелов погибли и были ранены мирные жители, а также есть разрушения.

О ситуации в регионах на утро 14 ноября сообщили в областных военных администрациях.

Обстрелы Черниговской области

Российские войска четыре раза обстреляли Черниговскую область в течение суток: в регионе было зафиксировано 25 взрывов. Враг бил по Новгород-Северскому и Черниговскому районам из ствольной артиллерии, минометов и АГС.

Информация о погибших и раненых мирных жителях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Обстрелы Сумской области

В ночь на 14 ноября оккупанты устроили минометный обстрел Краснопольской громады Сумской области: зафиксировано пять взрывов. По предварительным данным, обошлось без последствий.

В течение 13 ноября российские захватчики совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Обстрелами была повреждена башня мобильной связи и ЛЭП в Новослободской громаде.

Обстрелы Запорожской области

В Запорожской области российские войска обстреляли 23 города и села, нанеся в общей сложности 135 ударов.

Так, захватчики совершили 14 дроновых атак по Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Красному, Малиновке, Роботиному и Левадному, четыре РСЗО-обстрела Роботиного, Новоданиловки, Орехова, а также нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке.

115 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малой Токмачке, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Обстрелы Днепропетровской области

На Днепропетровщине в ночь на 14 ноября оккупанты обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольщину. Сначала враг бил по Марганецкой громаде, а затем – по райцентру.

Люди не пострадали, но есть разрушения: повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, авто и теплица.

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Над Павлоградским районом украинские защитники сбили российский беспилотник. Вероятно, это был "Шахед".

Днем 13 ноября захватчики также били по Никопольщине. Обстреляли сам Никополь и Покровскую сельскую громаду из тяжелой артиллерии. По райцентру также попали дроном-камикадзе.

В результате вражеских атак был ранен 42-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект, три частных дома, хозяйственные постройки, гаражи, газопровод и линия электропередач.

Обстрелы Харьковской области

Вечером 13 ноября в Харьковской области враг атаковал шестью дронами-камикадзе типа "Шахед" пгт Андреевка Изюмского района. Четыре дрона сбиты силами ПВО. В результате попадания двух БПЛА повреждено гражданское предприятие, вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

В течение суток российские войска обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты области из артиллерии, минометов и другого вооружения. Под вражеским огнем находились Казачья Лопань Харьковского района, Старица и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие населенные пункты Купянского района.

В результате обстрела по Купянску повреждены здания молококомбината.

Обстрелы Луганской области

В Луганской области 13 ноября под огонь врага попали Невское и Белогоровка. Серебрянский лес оказался под авиационным давлением противника. Россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Надежды и Новогоровки, где были отражены несколько вражеских атак.

За сутки противник совершил 127 обстрелов (выпустил 524 снаряда).

Обстрелы Донецкой области

Оккупанты устроили 21 обстрел по населенным пунктам Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Авдеевка, Красногоровка, Селидово, пгт Большая Новоселка, пгт Острое, пгт Северное, с. Орловка.

Повреждены 10 жилых домов (из них два – многоквартирные). Также зафиксированы трое раненых.

Обстрелы Николаевской области

В Николаевской области днем 13 ноября силами и средствами ПВО был уничтожен российский разведывательный беспилотник.

Враг нанес ракетный удар по селу Рыбаковка Коблевской громады. Там повреждено около 10 жилых домов, хозяйственные постройки и гаражи. Пострадавших нет.

Обстрелы Херсонщины

По Херсонской области российская армия за сутки устроила 124 обстрела (618 снарядов), из них по областному центру – 12 обстрелов (69 снарядов).

Оккупанты попали в районы 34 населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и общепит в Херсоне, территорию и здания заводов в Бериславе.

Удар по херсонской больнице / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

13 ноября захватчики обстреляли Дорожное Бериславской громады. Были повреждены дома местных жителей, автомобили, хозяйственные постройки. Пострадавших среди гражданских нет.

В тот же день на окраине Херсона российская артиллерия ударила по автомобилю. Через мгновение машину охватило пламя. Пострадали три человека: 36-летняя женщина получила тяжелые травмы, а ее двухмесячная дочь получила ранения средней степени тяжести. За жизнь и здоровье обоих сейчас борются врачи. Погиб водитель машины – 64-летний дедушка ребенка.

В результате вражеского удара по Бериславу пострадала 70-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранение ног. Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Также медики оказали на месте помощь 49-летнему мужчине, у которого было сотрясение головного мозга и взрывная травма.

После обеда россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли центральную часть города. В результате атаки уничтожены или повреждены восемь автомобилей (среди них — "скорая"), админздание, больница и по меньшей мере 15 домов. Из-за обстрелов погибли два человека, еще 10 человек получили ранения.

В результате удара по больнице пострадали две медработницы – в возрасте 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы.

Всего за сутки в Херсонской области погибли три человека, еще 15 получили ранения, из них – один ребенок.

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