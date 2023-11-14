В Кропивницком раздался взрыв

В Воздушных силах призывают находиться в укрытиях.
В Кропивницком прогремел взрыв утром 14 ноября во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в области продолжается", – указано в заявлении.
"Кропивницкий, находитесь в укрытиях!" – призывали в Воздушных силах ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроили атаку беспилотниками-камикадзе по Украине, а также запустили баллистическую и управляемую авиационную ракеты. Силы ПВО уничтожили семь из девяти дронов-камикадзе.
Читайте также: