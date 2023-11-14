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В Кропивницком раздался взрыв

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Кропивницком раздался взрыв

Взрыв / Фото: ТСН.ua

В Воздушных силах призывают находиться в укрытиях.

В Кропивницком прогремел взрыв утром 14 ноября во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в области продолжается", – указано в заявлении.

"Кропивницкий, находитесь в укрытиях!" – призывали в Воздушных силах ВСУ.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Карта тревог 14 ноября в Украине / ©
Карта тревог 14 ноября в Украине

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроили атаку беспилотниками-камикадзе по Украине, а также запустили баллистическую и управляемую авиационную ракеты. Силы ПВО уничтожили семь из девяти дронов-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
1213
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