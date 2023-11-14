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Оккупанты ударили по Никополю дронами – есть жертва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты ударили по Никополю дронами – есть жертва

Удар по Никополю/Фото: иллюстративный

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Российские оккупанты 14 ноября ударили по Никополю на Днепропетровщине тремя дронами-камикадзе. В результате атаки есть жертва и пострадавший.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Пострадал 72-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. К сожалению, есть и погибший", — говорится в сообщении.

Ущерб в результате удара дронами по Никопольщине уточняется.

Напомним, в Кропивницком 14 ноября раздался взрыв – в ОВА сообщили, что произошло.

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Дата публикации
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