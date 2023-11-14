Сделайте это в ноябре с бегонией: иначе она не перезимует

Морозы и холодная погода могут уничтожить бегонию. Поэтому в ноябре нужно позаботиться о его сохранении.

Если не предпринять никаких действий, бегония не сможет пережить морозную зиму и холодную погоду. Чтобы цветок радовал вас яркими бутонами весной, нужно действовать уже сейчас.

Единственным способом защитить цветок от снега является сохранение его клубней в ноябре. Для этого сделайте подкапывание на расстоянии примерно восемь сантиметров от подрезанного куста, а затем достайте корни вместе с комом земли. Далее отправьте бегонию подсыхать примерно на две недели, положив ее в отдельный ящик в прохладном помещении.

По истечении двух недель корни бегонии нужно правильно хранить:

Что нужно сделать с бегонией в ноябре / Фото: Pexels

ящики оставляют в прохладном помещении до февраля (температура должна достигать 7-9 градусов);

периодически (раз в месяц) клубни опрыскивают водой, чтобы они не пересохли;

если некоторые корни загнило, его нужно вовремя убрать;

до хранения делить клубни бегонии не нужно.

Корни бегонии можно хранить зимой и в холодильнике. Для этого после сортировки и подсушивания их складывают в полиэтиленовый пакет, который наполняют опилками, торформами, мхом. Затем закрывают и кладут в холодильник. Периодически пакет извлекают и увлажняют корни с помощью воды.

В конце февраля — начале марта бегонию достают, обрабатывают в слабом растворе марганцовки, а затем высаживают в грунт.

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