Зробіть це в листопаді з бегонією: інакше вона не перезимує

Морози та холодна погода можуть знищити бегонію. Тому в листопаді потрібно потурбуватися про її збереження.

Якщо не вжити жодних дій, бегонія не зможе пережити морозну зиму та холодну погоду. Щоб квітка радувала вас яскравими бутонами навесні, потрібно діяти вже зараз.

Єдиним способом захистити квітку від снігу є збереження її бульб в листопаді. Для цього зробіть підкопування на відстані приблизно вісім сантиметрів від підрізаного куща, а потім дістати коріння разом з грудкою землі. Далі відправте бегонію підсихати приблизно на два тижні, поклавши її в окремий ящик в прохолодному приміщенні.

Після закінчення двох тижнів коріння бегонії потрібно правильно зберігати:

Що потрібно зробити з бегонією в листопаді / Фото: Pexels

ящики залишають у прохолодному приміщенні до лютого (температура повинна досягати 7-9 градусів);

періодично (раз на місяць) бульби обприскують водою, щоб вони не пересохли;

якщо деяке коріння загнило, його потрібно вчасно прибрати;

до зберігання ділити бульби бегонії не потрібно.

Коріння бегонії можна зберігати взимку і в холодильнику. Для цього після сортування і підсушування їх складають у поліетиленовий пакет, який наповнюють тирсою, торформ, мохом. Потім закривають і кладуть до холодильника. Періодично пакет дістають і зволожують коріння за допомогою води.

Наприкінці лютого — на початку березня бегонію дістають, обробляють у слабкому розчині марганцівки, а потім висаджують в ґрунт.

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