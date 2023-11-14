У Зеленского назвали год, который станет решающим в войне против РФ

В Офисе президента заявили, что близится переломный момент в войне против РФ. 2024 год будет решающим.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США, передает Bloomberg.

"Грядет переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", — сказал он во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне.

Ермак призвал мир к усилению санкций и дополнительных систем вооружений, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону "перед очередными ракетными обстрелами России на гражданскую энергетическую инфраструктуру по приближению зимы".

Он также добавил, что контрнаступление Киева "развивается". Однако результаты сделки не раскрыл.

Журналисты издания со ссылкой на слова Ермака отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский знает, как победить Россию в жестокой войне.

По словам Ермака, он встретился с советниками по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции, находясь в Вашингтоне. Среди американских чиновников, с которыми он встречался, был госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, 12 ноября украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком прибыла в США.

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