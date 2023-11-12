Украинская делегация прибыла в США: с кем запланированы встречи

Андрей Ермак в Соединенных Штатах будет встречаться, в частности, в Белом Доме и Конгрессе.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В составе украинской делегации, возглавляемой Вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будет иметь встречу в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира Президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и еще много важных тем", – рассказал он.

Напомним, в США заявили, что 96% средств, выделенных Украине, уже исчерпаны. В общей сложности Вашингтон выделил Киеву более 60 миллиардов долларов помощи. Речь идет и о военной, и о гуманитарной и экономической помощи. Что будет дальше – читайте в статье ТСН.ua.

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