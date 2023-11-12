Українська делегація прибула до США: з ким заплановано зустрічі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до США у складі української делегації.
Андрій Єрмак у Сполучених Штатах матиме зустрічі, зокрема, у Білому Домі та Конгресі.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"У складі української делегації, очолюваної Віце-прем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру Президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем", - розповів він.
Нагадаємо, у США заявили, що 96% коштів, виділених Україні, вже вичерпано. Загалом Вашингтон виділив Києву понад 60 мільярдів доларів допомоги. Йдеться і про військову, і про гуманітарну та економічну допомогу. Що буде далі - читайте у статті ТСН.ua.
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