США потратили 96% денег, выделенных Украине: что будет дальше

В США заявили, что 96% средств, выделенных Украине, уже исчерпаны. В общей сложности Вашингтон выделил Киеву более 60 миллиардов долларов помощи.

Соединенные Штаты Америки потратили 96% от общей суммы, предоставленной Украине с начала войны. Речь идет и о военной, и о гуманитарной и экономической помощи.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, а это более 60 миллиардов долларов, и это не только помощь в сфере безопасности, это также и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы использовали примерно 96% того, что осталось", – сказал он.

По словам чиновника, в Пентагоне осталось около 1,1 млрд долларов для помощи Украине. В этой связи Кирби призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительную помощь Киеву.

Он добавил, что в США уверены, что украинские военные смогут отвоевать у российских оккупантов захваченные территории. Вашингтон не сомневается в том, что защитники будут продолжать добиваться успеха на поле боя.

Напомним, Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украине. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

Читайте также: