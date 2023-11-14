Британский офицер назвал два пути освобождения Крыма

В Украины два теоретических пути освобождения Крыма. Первый – это истощение, второй – маневренная операция.

Такое мнение высказал в интервью для ТСН.ua офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, глава-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Дохи Омар Ашур.

По его словам, наиболее предпочтительным западным способом ведения войны является общевойсковое маневровое наступление.

"Это ключевые слова в западном способе ведения боя. В Украине иначе. Мероприятие тренировалось до этого очень долго, но он никогда не вел такой войны очень долгое время. Думаю, последний раз британская армия расчищала траншеи на Фолклендских островах (1982 года в войне против Аргентины) ред.). Но это были гораздо более легкие окопы, чем три оборонительные линии Суровикина. Следовательно, истощение — это другой способ сделать это", — объясняет Ашур.

Он отмечает, что истощение сделает Крым непригодным для нахождения там российских войск.

"Вот вам пример – Херсон. В прошлом году вы настолько усложнили там их пребывание, что россияне сначала там застряли, потому что позади у них был Днепр, их логистика очень усложнилась", – говорит британский офицер.

В то время как в случае с Крымом у них есть Керченский мост и так называемый сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

"Если вы сможете попасть по обоим, а также на цели внутри Крыма, это будет невозможно для них там оставаться, и тогда вы сможете начать маневр, атаки ВВС, возможно, продвигаться с севера и т.д. А также использовать десантные операции. Вы уже это делаете, но силами спецназа. А вам нужна масса. Дорога в Крым потребует определенной подготовки", — подчеркнул он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "безумные успехи" на Крымском направлении. И здесь речь идет не только об успешных военных операциях, но и о другой глубинной работе, которую многие не замечают.

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