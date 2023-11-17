Смоленск "посетили" БПЛА, а в Крыму гремели взрывы: детали

Крымчане сообщили о взрывах в Севастополе, между Бахчисарайским районом и Качинской долиной.

Россияне заявили об атаке беспилотниками по Смоленской области РФ 17 ноября. В то же время в Крыму были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин и информируют российские телеграм-каналы.

Анохин заявил, что над Смоленском были сбиты якобы украинские беспилотники.

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"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа", – говорится в сообщении губернатора.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.

Позже Минобороны РФ заявило, что около 8:00 по местному времени над территорией Смоленской области средства ПВО сбили три дрона.

Взрывы в Крыму

В то же время, утром 17 ноября жители Севастополя слышали громкие взрывы в центральной части города. Звуки взрывов походили на пуски с реактивных бомбометов. Они прогремели около 7:47 по местному времени, после чего был слышен также слабый взрыв.

О двух взрывах сообщается и между Бахчисарайским районом и Качинской долиной. В небе кружили вертолеты.

Российские оккупационные власти Севастополя и военные не анонсировали никаких учений и пока не комментировали ситуацию.

Напомним, россияне также 15 ноября заявляли о якобы сбивании беспилотника над Смоленской областью, а также об атаке дроном по пороховому заводу в Тамбовской области.

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