Черная пятница уже близко: советы охотникам за распродажами

что скидки могут быть не только в Черную пятницу, а по следующей за ней – Киберпонедельник.

Приближается один из важнейших дней в году для тех, кто любит делать покупки – Черная пятница 2023. Участие в этой масштабной акции примут едва ли не все крупные сетевые магазины и маркетплейсы, как в наземном формате, так и на страницах своих ресурсов в интернете. Рекомендуем вам заранее подготовиться к покупкам, чтобы сэкономить больше и купить только то, что действительно нужно.

Подумайте, что вам нужно купить

Первый шаг подготовки – составить список товаров, которые вам нужны. Посоветуйтесь с близкими или второй половинкой и сделайте перечень приоритетных покупок. Это вовсе не означает, что вы будете покупать только то, что внесли в список. Для незапланированных трат также можно выделить бюджет, но все же лучше во время распродаж сделать 1-2 ключевые покупки (если они вам нужны). Например, бытовую технику, компьютер, смартфон или мебель, и не распылять внимание на мелочи.

Рассрочки и кредиты

С одной стороны, кредиты и рассрочки – это эффективные финансовые инструменты. С другой стороны, во время распродаж вы можете не заметить, что кредитная нагрузка на бюджет стала слишком большой. Если вы берете кредит под проценты, то в итоге вы можете переплатить за товар, даже с учетом скидки, поэтому лучше искать товары в рассрочку под ноль процентов. Заранее подумайте, какие платежи вы сможете делать каждый месяц. По мнению экспертов, кредитная нагрузка не должна превышать 20-30% свободных денег, оставшихся после зарплаты и оплаты первостепенных нужд.

Зарегистрируйтесь на сайтах

Чтобы комфортно делать покупки в интернете, вам нужно пройти регистрацию на сайтах маркетплейсов или онлайн магазинов. В день начала распродаж делать это будет некогда, поэтому рекомендуем сделать это уже сейчас. Если в магазине есть программы лояльности или карточки для постоянных клиентов – оформите их заранее. Если сайт предлагает промокоды, искать их также лучше не в последний день. Помните, что количество промокодов может быть ограничено.

Следите за ценами

Некоторые магазины могут немного завышать цены перед Черной пятницей, чтобы в день распродаж сделать скидку. Более того, некоторые магазины не снижают, а повышают стоимость в день страта распродаж. Желательно за несколько недель до Черной пятницы узнать стоимость на нужные вам товары, а потом следить за тем, как будет меняться цена. Напомним, что скидки могут быть не только в Черную пятницу, по и следующей за ней – Киберпонедельник.