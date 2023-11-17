РФ атаковала Украину дронами "Shahed": первые детали от Генштаба

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генштаб.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Напомним:

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях вечером 16 ноября Воздушными силами ВСУ.

"Херсонская, Николаевская области — угроза ударных БпЛА! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие", — написали ВС в 23:08.

Уже в 23:14 стало известно о нескольких группах вражеских БПЛА, которые двигаются в Херсонской области Николаевской области. Кроме того, тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Там была угроза применения ВС РФ баллистического оружия. Однако в 23:44 тревогу, связанную с баллистикой, отменили.

Впоследствии воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на границе Николаевской и Одесской областей. Приблизительно через час дроны были уже на севере Одесской области. Они двигались в сторону Винницкой области.

В 02.33 Воздушные силы сообщили, что БПЛА разделились на две группы. Первая группа двигалась к югу от Винницы в Хмельницкую область, а вторая находилась на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Затем выделили третью группу, пролетавшую к востоку от города Днепр на север.

Отбой Воздушной тревоги ВСУ объявили только в 05:53 утра.

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