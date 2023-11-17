РФ атакувала Україну дронами "Shahed": перші деталі від Генштабу

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генштаб.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена в Миколаївській і Херсонській областях ще ввечері 16 листопада Повітряними силами ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська області — загроза ударних БпЛА! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття", — написали ВС о 23:08.

Уже о 23:14 стало відомо про кілька груп ворожих БПЛА, які рухаються в Херсонській області на Миколаївщину. Крім того, тривогу було оголошено в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Там була загроза застосування ЗС РФ балістичної зброї. Однак о 23:44 тривогу, пов'язану з балістикою, скасували.

Згодом Повітряні сили повідомили, що ворожі БПЛА перебувають на кордоні Миколаївської та Одеської областей. Приблизно за годину дрони були вже на півночі Одеської області. Вони рухалися в бік Вінницької області.

О 02:33 Повітряні сили повідомили, що БПЛА розділилися на дві групи. Перша група рухалася на південь від Вінниці до Хмельницької області, а друга перебувала на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Потім виділили третю групу, яка пролітала на схід від міста Дніпро на північ.

Відбій Повітряної тривоги ЗСУ оголосили тільки о 05:53 ранку.

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