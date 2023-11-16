"Я не перестану": Фаріон після сканадала розповіла про плани

Амбіційна мовознавиця каже, що поки що знесилена, але готова боротись.

Після того, як скандал навколо професорки Ірини Фаріон розгорівся з новою силою, сама колишня депутатка вдруге відреагувала на нього.

В коментарі для ТСН.ua вона коротко повідомила, що наразі сили залишили її.

На пропозицію висловити свою точку зору щодо кримінального провадження та скандалу в цілому, Ірина Фаріон спочатку відповіла, що у неї немає сили.

Згодом, коли ми її запитали про те, чи побоюється вона того, що її можуть ув’язнити, пані професорка відповіла нам так:

"Абсолютно не важить, що вирішать. Важить, аби ми виграли війну. Я не перестану ні науково, ні медійно працювати. Хіба ще активніше".

До цього Ірина Фаріон додала філософське: "Наше життя – це всього лиш коротка мандрівка задля високих ідей".

Своєю чергою, наші джерела в правоохоронних органах повідомили, що слідство налаштовано рішуче з’ясувати те, чи є склад злочину в діях Ірини Фаріон.

"Наразі очікуються висновки експертизи, яка відповість на ті питання, які поставили перед експертами слідчі. Експертиза може тривати як декілька днів, так і декілька місяців. Також з’ясовується ступінь небезпеки, на яку Фаріон наразила чи не наразила студента з Криму. Однозначно зараз можно казати про те, що розслідування буде ретельним, не для піару", - повідомив нам співрозмовник.

Як відомо, наразі СБУ відкрила та розслідує кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Кримінальне провадження відкрито за чотирьма статтями.

Також, як стало відомо, на захист Фаріон став її зять Василь Особа. В соцмережі він написав допис, де назвав тещу "однією з найрозумніших жінок світу", після чого отримав безліч коментарів, автори яких не погодились з цим. Відреагувала на цей пост і сама Ірина Фаріон. Коли один з дописувачів висловив свою точку зору, Фаріон написала йому: "Не смерди тут".

Скріншот зі сторінки зятя Ірини Фаріон. Василь Особа каже, що його теща - одна з найрозумніших жінок у світі.

Скріншот зі сторінки зятя Ірини Фаріон. Під дописом - палка дискусія.

Скандал з Іриною Фаріон: з чого все почалося

Нагадаємо, Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Також філологиня звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

Раніше повідомлялось, що Фаріон звільнили з Львівської політехніки.

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