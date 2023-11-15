"Мовні війни" Фаріон: СБУ відкрила кримінальне провадження

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон.

Про це передає пресслужба відомства.

"СБУ розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що в одному зі своїх інтерв'ю ексдепутатка сказала, що не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.

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Крім того, у своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.

Скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

У відповідь екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, спеціально звертаючись до Фаріон, вперше опублікував пост російською мовою. "Просто иди ты на**й!", – написав Жорін, звертаючись до філологині.

Захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич "Тавр", який побував у російському полоні, назвав її "посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції.

Фаріон звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" екскомандир полку "Азов", заступника командира 3 ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов", захисника Маріуполя Богдана Кротевича.

Вчора, 14 листопада, студенти "Львівської політехніки", де викладає Фаріон, вийшли на мітинг проти неї.

Через скандал зі проукраїнським студентом із Криму, якого "здала" Фаріон, омбудсман Лубінець звернувся до СБУ.

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