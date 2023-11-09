Скандал із Фаріон спалахнув ще дужче: як "відзначилася" донька екснардепки

Мовний скандал, який роздула Ірина Фаріон, не вщухає. Навпаки, мовознавиця після військових взялася за своїх студентів. За ці кілька днів екснардепка кілька разів перевзулася, але дискредитувати захисників не припиняє, та от забуває сказати дещо важливе.

Детальніше йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Поки Фаріон демонструє підтримку від своїх фоловерів, Мережа засипається зовсім зворотніми коментарями.

Якщо вам треба роздути ні з чого скандал – вам до Ірини Фаріон. Мовознавиця, яка назвала воїнів "Азову" збродом та заявила, що вони не українці, бо під обстрілами говорять російською, продовжує з усіма гризтися.

Хотілось би дуже вже цю тему закрити, але галасу все більше. Ми вже говорили про те, що беззаперечно, говорити українською має кожен українець, але принижувати за мову ніхто не дозволяв, тим паче військовослужбовців, які щодня на фронті вигризають перемогу України.

Зрозумійте, що суспільство обурила не заява Фаріон, що всі мають говорити українською, тут вона має рацію, а те, як вона це подає та з якою зневагою говорить про тих, хто помирає за незалежність нашої держави. За кілька днів скандалу замість вибачень Фаріон починає стягувати повідомлення про нібито її підтримку. Цим вона засипає весь свій телеграм-канал.

Фаріон підтримують військові?

Зокрема, шокує підтримка Фаріон і серед захисників. До прикладу, молодший сержант 5 штурмової бригади "Мамай" – екснардеп Юрій Сиротюк. Він заявив, що й сам бореться за те, аби з ним говорили лише українською, а кому це не подобається – шле "за російським кораблем".

Але тут маємо важливе уточнення: Юрій Сиротюк, який нині захищає Україну, разом із Іриною Фаріон був у фракції ВО "Свобода" у Верховній Раді. Тому тут хоч зрозуміло, що їх об’єднує. До слова, у Мережі переважають коментарі користувачів, які виступають проти екснардепки.

То студенти підтримують чи виступають проти?

Коментарів з критикою безліч, і їх значно більше, аніж слів підтримки позиції Фаріон. Але таке вона звісно не виставляє. Натомість опублікувала професорка пост підтримки, мовляв, від студентки, але прізвища не називає, аргументує тим, що батьки дівчини на тимчасово окупованій території.

"Я буду молитися за Вас, пані Ірино. Вас чекає кілька важких тижнів, дай Боже аби то були лише тижні… Зараз увага цілої країни (особливо ображених нацменшин) прикута до вас. Але я вірю що Ви їх переможете. Мені шкода тих хто виступає проти Вас, вони не мають сили побороти у собі раба", – йдеться в повідомленні.

Офіційна позиція студентів

Поки Фаріон намагалася переконати всіх, що її студенти підтримуютьїї разом із керівництвом Політехніки, справа закрутилась насправді зовсім по-іншому. Студенти Фаріон публічно виступили проти своєї викладачки. Після плакатів із лозунгами: “Фаріон – геть з політехніки”, які розклеїли студенти, вони опублікували офіційну заяву у соцмережах від імені колегії та профкому студентів й аспірантів Національного університету "Львівська політехніка" й навіть звернулися до поліції.

Фаріон взялася за своїх студентів?

Натомість Фаріон у притаманній їй манері, від палкого кохання до своїх студентів кидається до поливання їх брудом, за те, що ті відкрито пішли проти неї. А опубліковану позицію називає “доносом”.

Ви не помітили, що у Фаріон всі не такі, ну звісно ті, хто з нею не згоден. Вона то російськомовних військових паплюжить, м’яко кажучи, то налітає на україномовних, бо бачте, вони не згодні з нею, а студенти, яких називала своєю короною, раптово стають “павліками морозовими”, бо мають свою думку.

Що кажуть в Міністерстві освіти України

Відреагували на скандал і в Міністерстві освіти України. Там підтримали вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць. Та навіть після усіх цих заяв Фаріон не відступає, навпаки певна, проти неї нещасної усі змовилися, а от вона – борець за правду.

Військові активно продовжують виступати проти мовознавиці й навіть звинуватили її, що саме через таких як вона, російськомовні військові і не хочуть робити вибір на користь державної мови.

З ким ще свариться Фаріон?

Ну а поки екснардепка наїхала на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на депутатів з "ЄС", потрапив під гарячу руку і мер Львова Садовий. І хоча суспільство вимагає покарати Фаріон за розпалювання ворожнечі та приниження військових, звернення до правоохоронців подав і Лубінець, адвокати кажуть, що успіх такої справи поки 50 на 50.

Фаріон дещо не врахувала!

Фаріон встигає огризнутися всім, але пропустила у себе під носом, що чудить донечка. В Мережі випливло, що та – фанатка російських блогерів і музикантів.

На сторінках Софії та її чоловіка можно побачити багато підписів в стилі: "Націоналісти", тризуби та всі інші ознаки справжнього патріота.

А от якщо подивитись, за ким слідкує дівчина в Інстаграмі, то у матусі может статися інфаркт: там тобі і фан-сторінка Філіпа Кіркорова, і Ксенія Бородіна, що закупає амуніцію для окупантів, Ксенія Собчак, що дуже переживала, аби не скинули Путіна.

Слова Фаріон розтягують росіяни

До слова, смакують заяву Фаріон і російські пропагандисти, вони з гордістю говорять про те, що ця нешановна заявила, що російськомовні "азовці" – не українці. От і робіть тепер висновки!

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Зат***ала мозок усій Україні!" Скандал із Фаріон спалахнув ще дужче: її донька теж відчебучила!

Нагадаємо, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву Ірини Фаріон щодо військових ЗСУ.

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