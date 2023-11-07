Львівські студенти вимагають звільнення Фаріон: подробиці

Так, студенти Національного університету "Львівська політехніка" вимагають негайно звільнити Ірину Фаріон. Відповідні оголошення вони розмістили у навчальному закладі.

Про це повідомляє "Четверта студія".

Оголошення з вимогами звільнити Фаріон / Фото: Четверта студія

Що відомо про скандал із Фаріон

Вчора, 6 листопада, українська мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями військових, які спілкуються російською мовою. Зокрема, вона зачепила бійців "Азову" й Третьої штурмової бригади. Її закиди викликали хвилю обурення в суспільстві.

Філологині різко відповів екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, пославши її у напрямку російського корабля.

Пізніше заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву Фаріон. Він вважає, що своїми словами вона фактично прирівняла українських захисників до російських загарбників.

Заклик правоохоронців звернути увагу на діяльність Фаріон підтримав і омбудсман Дмитро Лубінець.

Ще один боєць Збройних сил звернувся до мовознавиці. Він запропонував Фаріон йти самій воювати проти окупантів, якщо вона не цінує роботу військових через те, що вони спілкуються російською.

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