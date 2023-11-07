Львовские студенты требуют увольнения Фарион: подробности

Так, студенты Национального университета "Львовская политехника" требуют немедленно уволить Ирину Фарион. Соответствующие объявления разместили в учебном заведении.

Об этом сообщает "Четвертая студия".

Объявление с требованиями освободить Фарион / Фото: Четвертая студия

Что известно о скандале с Фарионом

Вчера, 6 ноября, украинский языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных, которые общаются на русском языке. В частности, она задела бойцов "Азова" и Третьей штурмовой бригады. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе.

Филологине резко ответил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, послав ее в направлении русского корабля.

Позже заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление Фарион. Он считает, что своими словами она фактически приравняла украинских защитников к российским захватчикам.

Призыв стражей порядка обратить внимание на деятельность Фарион поддержал и омбудсман Дмитрий Лубинец.

Еще один боец Вооруженных сил обратился к языковеду. Он предложил Фарион идти самой воевать против кафиров, если она не ценит работу военных из-за того, что они общаются на русском.

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