Языковой скандал с Фарион: в Раде просят СБУ проверить слова экс-нардепа

Нардеп Чернев считает, что своими словами Фарион фактически приравняла украинских защитников к российским захватчикам.

Заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион о военных ВСУ.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

Он напомнил, что недавно Фарион бойцы бригады Азов не украинцы, если они говорят на украинском языке.

Нардеп заявил, что таким образом Фарион фактически приравняла украинских защитников к российским захватчикам.

"По моему убеждению это лицо уже долгое время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами. Особенно подозрительной для меня такая деятельность в контексте советского прошлого Ирины Фарион", — написал нардеп.

Он призвал Службу безопасности Украины проверить слова Фарион по поводу совершения уголовного преступления и прекратить любую подрывную деятельность в тылу.

"Прошу считать это официальным депутатским обращением", — подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

Позже экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко отреагировал на новое скандальное заявление Ирины Фарион об общении военных ВСУ на русском языке.

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