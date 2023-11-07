На ВОТ оккупанты заставляют детей помогать вражеской армии — ЦНС

Детей заставляют плести маскировочные сетки и изготовлять окопные свечи.
Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессора.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В частности, детей заставляют плести маскировочные сетки и изготавливать окопные свечи.
За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишиться прав.
"Заметим, что российские школы на ВОТ преследуют сугубо пропагандистскую цель и являются инструментом уничтожения целого поколения украинцев в рамках проводимой враг политики геноцида", — сообщили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из-за медиков начали давить на жителей оккупированных территорий, чтобы они брали паспорта РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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