Израильские военные начали продвигаться в глубь города Газа

Военные ЦАХАЛ усиливают давление на боевиков ХАМАС в городе.

Израильские военные начали продвигаться в глубь города Газы, где проходит операция против боевиков ХАМАС.

Об этом сообщил спикер израильской армии Даниэль Хагари, информирует The Times of Israel.

В сообщении указывается, что военные ЦАХАЛ ужесточают давление на боевиков ХАМАС в городе Газа, где расположены их основные силы.

"Во время ночных авиаударов и операций израильской армии были убиты несколько полевых командиров группировки, что существенно подрывает способность ХАМАС совершать контратаки", — отметил он.

Также спикер ЦАХАЛ сообщил, что инженерные подразделения разрушают каждый тоннель боевиков ХАМАС, на который попадают в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация является не только государством-агрессором в Украине, но и играет свою роль в войне на Ближнем Востоке, спонсируя ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Россия использует атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом".

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